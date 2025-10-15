Сектор Газа
15 октября, 17:57

Внук Калашникова получил 14 лет колонии за убийство баскетболиста

Обложка © Telegram/ Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В Ижевске вынесен приговор Игорю Красновскому, внуку известного конструктора-оружейника Михаила Калашникова, по делу об убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика. Ему назначили окончательное наказание в виде 14 лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

«Ему назначено наказание в виде 14 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что убийство произошло ночью, когда Красновский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со знакомым нанёс ему множественные удары ножом, что привело к мгновенной смерти спортсмена. После совершения убийства мужчина, продолжая держать нож, угрожал подруге погибшего.

