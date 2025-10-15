Фургала попросили приговорить к 25 годам колонии по второму уголовному делу

Прокурор обратился в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о назначении экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25-летнего срока заключения по делу о хищениях и организации преступного сообщества, принимая во внимание уже вынесенный приговор (тогда Фургалу дали 22 года колонии по обвинению в причастности к организации убийств). Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела экс-чиновника.