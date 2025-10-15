Фургала попросили приговорить к 25 годам колонии по второму уголовному делу
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Прокурор обратился в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о назначении экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25-летнего срока заключения по делу о хищениях и организации преступного сообщества, принимая во внимание уже вынесенный приговор (тогда Фургалу дали 22 года колонии по обвинению в причастности к организации убийств). Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела экс-чиновника.
«В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Фургалу наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — передаёт ТАСС его слова.
Второе уголовное дело против Фургала связано с хищением около двух миллиардов рублей из МСП Банка. По версии следствия, в этом преступлении участвовали ещё девять человек из фирмы «Торекс» в период с 2018 по 2020 год. Фургал не признает себя виновным.
Напомним, Фургал был задержан летом 2020 года. Спустя три года суд признал экс-чиновника виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Фургал получил 22 года колонии. Защита пробовала обжаловать приговор 20 сентября 2024 года, но первый кассационный суд отказал в иске.
