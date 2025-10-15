Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

15 октября, 18:35

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ключевой ставке в 2025 году

Обложка © Life.ru

Аналитики, принявшие участие в опросе Банка России, скорректировали свои прогнозы относительно будущей динамики ключевой ставки, ВВП, инфляции и курса рубля. В частности, прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год был повышен с 19% до 19,2%, следует из результатов макроэкономического опроса ЦБ.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на следующий год с 13,2% до 13,7%. В то же время, прогноз на 2027 год был незначительно снижен с 10,3% до 10%, а на 2028 год, наоборот, повышен с 8,5% до 9%.

В отношении роста ВВП эксперты выразили более сдержанный оптимизм, понизив прогноз на 2025 год с 1,2% до 1%. Прогнозы на 2026 и 2027 годы также были скорректированы в сторону уменьшения на 0,4 и 0,1 процентных пункта соответственно, до 1,2% и 1,8%. Прогноз роста ВВП на 2028 год также был снижен с 2% до 1,9%.

Прогноз по инфляции на текущий год был увеличен с 6,4% до 6,6%, а на 2026 год — на 0,4 процентных пункта, до 5,1%. При этом прогноз на 2027 год был немного снижен с 4,2% до 4,1%, а прогноз на 2028 год остался неизменным — 4%.

Опрошенные Банком России специалисты также пересмотрели свои ожидания относительно курса рубля. Прогноз по среднегодовому курсу доллара к рублю на 2025 год был снижен с 85,5 рубля до 85 рублей. Прогнозы на 2026 и 2027 годы также были понижены до 94,6 рубля и до 100 рублей соответственно. Прогноз на 2028 год составляет 103,7 рубля за доллар.

Суд признал Таврический банк банкротом по иску ЦБ РФ
Ранее старший портфельный управляющий Инвестиционной компании Дмитрий Ибрагимов заявил, что ключевая ставка в конце года, вероятнее всего, превысит прежние прогнозы и может зафиксироваться около 16%. Эксперт подчеркнул, что одноразовое снижение на процентный пункт для рынка не так критично — куда важнее направление движения ставки в будущем.

Виталий Приходько
