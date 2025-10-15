Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ключевой ставке в 2025 году

Аналитики, принявшие участие в опросе Банка России, скорректировали свои прогнозы относительно будущей динамики ключевой ставки, ВВП, инфляции и курса рубля. В частности, прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год был повышен с 19% до 19,2%, следует из результатов макроэкономического опроса ЦБ.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на следующий год с 13,2% до 13,7%. В то же время, прогноз на 2027 год был незначительно снижен с 10,3% до 10%, а на 2028 год, наоборот, повышен с 8,5% до 9%.

В отношении роста ВВП эксперты выразили более сдержанный оптимизм, понизив прогноз на 2025 год с 1,2% до 1%. Прогнозы на 2026 и 2027 годы также были скорректированы в сторону уменьшения на 0,4 и 0,1 процентных пункта соответственно, до 1,2% и 1,8%. Прогноз роста ВВП на 2028 год также был снижен с 2% до 1,9%.

Прогноз по инфляции на текущий год был увеличен с 6,4% до 6,6%, а на 2026 год — на 0,4 процентных пункта, до 5,1%. При этом прогноз на 2027 год был немного снижен с 4,2% до 4,1%, а прогноз на 2028 год остался неизменным — 4%.

Опрошенные Банком России специалисты также пересмотрели свои ожидания относительно курса рубля. Прогноз по среднегодовому курсу доллара к рублю на 2025 год был снижен с 85,5 рубля до 85 рублей. Прогнозы на 2026 и 2027 годы также были понижены до 94,6 рубля и до 100 рублей соответственно. Прогноз на 2028 год составляет 103,7 рубля за доллар.

Ранее старший портфельный управляющий Инвестиционной компании Дмитрий Ибрагимов заявил, что ключевая ставка в конце года, вероятнее всего, превысит прежние прогнозы и может зафиксироваться около 16%. Эксперт подчеркнул, что одноразовое снижение на процентный пункт для рынка не так критично — куда важнее направление движения ставки в будущем.