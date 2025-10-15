Сектор Газа
15 октября, 17:44

Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85% федеральных дорог

Обложка © Кremlin.ru

Не менее 85% федеральных трасс и дорог в крупных городах России должны быть отремонтированы и приведены в соответствие с нормативными требованиями к 2030 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

«К 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее чем 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России», — сказал глава государства.

Как сообщал Life.ru, Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, посвящённое вопросам дорожного строительства. Открывая заседание, он поздравил работников транспортной отрасли с приближающимися профессиональными праздниками — Днём работников дорожного хозяйства и Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Наталья Демьянова
