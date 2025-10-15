«Батя года» так торопился, что забыл сына посреди трассы в Воронежской области

В Воронежской области произошёл курьёзный случай, когда мужчина по невнимательности оставил собственного сына в лесу на обочине федеральной трассы. Об этом сообщает SHOT.

Отец забыл сына в лесу на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Видео © ООО «Объединённые системы сбора платы»

Инцидент произошёл на 545-м километре автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе, где отец остановился для телефонного разговора, а его сын-школьник вышел из машины по естественной нужде. Не заметив отсутствия ребёнка, мужчина продолжил путь.

Подросток проявил смекалку и обратился к сотрудникам ближайшего пункта взимания платы, которые помогли ему связаться с родителем, уехавшим уже на 14 километров вперёд. С помощью аварийного комиссара ребёнок был благополучно доставлен к отцу.

Ранее во Львове произошёл инцидент, когда местный житель, поместив люльку с полуторамесячным мальчиком на крышу автомобиля, забыл о ребёнке, сел за руль и начал движение. Очевидцы обнаружили ребёнка на проезжей части и немедленно вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали у младенца травмы и ушибы.