Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 18:14

«Батя года» так торопился, что забыл сына посреди трассы в Воронежской области

В Воронежской области произошёл курьёзный случай, когда мужчина по невнимательности оставил собственного сына в лесу на обочине федеральной трассы. Об этом сообщает SHOT.

Отец забыл сына в лесу на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Видео © ООО «Объединённые системы сбора платы»

Инцидент произошёл на 545-м километре автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе, где отец остановился для телефонного разговора, а его сын-школьник вышел из машины по естественной нужде. Не заметив отсутствия ребёнка, мужчина продолжил путь.

Подросток проявил смекалку и обратился к сотрудникам ближайшего пункта взимания платы, которые помогли ему связаться с родителем, уехавшим уже на 14 километров вперёд. С помощью аварийного комиссара ребёнок был благополучно доставлен к отцу.

Подарок на День отца 2025: 10 идей, что подарить папе, и 5 недорогих, но душевных подарков
Подарок на День отца 2025: 10 идей, что подарить папе, и 5 недорогих, но душевных подарков

Ранее во Львове произошёл инцидент, когда местный житель, поместив люльку с полуторамесячным мальчиком на крышу автомобиля, забыл о ребёнке, сел за руль и начал движение. Очевидцы обнаружили ребёнка на проезжей части и немедленно вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали у младенца травмы и ушибы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © ООО «Объединённые системы сбора платы»

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на Life
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar