Как Ferrari, только круче: Российские военные показали уникальную модификацию «Буханки»

Российские военные модернизировали автомобиль УАЗ «Буханка», оснастив его дверьми с увеличенной скоростью открывания. Кадры с необычной модификацией опубликовала военкор проекта WarGonzo Ульяна Стриж.

Военные доработали УАЗ «Буханка» для быстрого выхода из машины. Видео © Telegram / WarGonzo

«Ferrari останется только завидовать, особенно где-нибудь в лесу или в поле, где нашему УАЗику нет равных», — прокомментировали видео авторы WarGonzo.

Для улучшения характеристик достаточно было удалить стопорный шпинтон, что позволило дверям открываться мгновенно на полный размах. Такое усовершенствование значительно повышает безопасность экипажа, позволяя военнослужащим быстрее покидать транспортное средство при угрозе атаки дронами или обстрела.

Ранее представители российского руководства дали высокую оценку автомобилю УАЗ, известному в народе как «Буханка». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его «самой лучшей машиной», обратив особое внимание на модель, оборудованную системой антидроновой защиты.