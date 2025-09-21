Песков назвал УАЗ «буханку» лучшей машиной в мире
Песков во время посещения полигона Мулино похвалил автомобиль УАЗ
В ходе посещения полигона «Мулино» в Нижегородской области представители российского руководства высоко оценили эксплуатационные качества автомобиля УАЗ, известного в народе как «буханка». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его «самой лучшей машиной», обращая внимание на модель, оснащённую системой антидроновой защиты.
«Вот, самая лучшая машина», — заявил Песков, указывая на УАЗ.
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Андрей Мордвичев, сопровождавший российского лидера Владимира Путина во время осмотра военной техники, подчеркнул исключительную надёжность данного транспортного средства. По словам генерала, многие военные операции начинались именно с этой машины, что подтверждает её статус наиболее проверенного решения в своём классе.
Напомним, что визит российского президента на полигон состоялся 16 сентября в рамках основного этапа совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2025». Манёвры были направлены на отработку вопросов совместной обороны и повышение взаимодействия союзнических группировок войск. Путин остался доволен ходом и результатами российско-белорусских учений.