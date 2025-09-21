В ходе посещения полигона «Мулино» в Нижегородской области представители российского руководства высоко оценили эксплуатационные качества автомобиля УАЗ, известного в народе как «буханка». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его «самой лучшей машиной», обращая внимание на модель, оснащённую системой антидроновой защиты.

«Вот, самая лучшая машина», — заявил Песков, указывая на УАЗ.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Андрей Мордвичев, сопровождавший российского лидера Владимира Путина во время осмотра военной техники, подчеркнул исключительную надёжность данного транспортного средства. По словам генерала, многие военные операции начинались именно с этой машины, что подтверждает её статус наиболее проверенного решения в своём классе.