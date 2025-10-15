Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 18:28

В Киеве выведены из строя сразу две теплоэлектроцентрали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Unkas Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Unkas Photo

В Киеве выведены из строя две ТЭЦ, что привело к существенному сокращению объёмов электроснабжения. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

«С электричеством полностью всё понятно. У нас дефицит мощности, это связано со значительным повреждением, если в пятницу две киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают. Одна – 800 мегаватт, вторая – 540 мегаватт, там 1300 мегаватт отвалились от системы», — сказал парламентарий в эфире телеканала «Новости.Live».

К слову, до этого Курченко предупредил о риске дефицита газа в Украине этой зимой. Он отметил, что для нормального прохождения отопительного сезона необходимо дополнительно около 10 миллиардов кубометров газа.

Дали заднюю: Власти Киева неожиданно объяснили сообщения об эвакуации жителей
Дали заднюю: Власти Киева неожиданно объяснили сообщения об эвакуации жителей

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к сложной зиме, рекомендовав заранее создать запасы воды и продуктов. Он также не исключил возможность длительных перебоев с электроснабжением не только в столице, но и в других регионах Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar