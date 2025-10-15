В Киеве выведены из строя сразу две теплоэлектроцентрали

В Киеве выведены из строя две ТЭЦ, что привело к существенному сокращению объёмов электроснабжения. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

«С электричеством полностью всё понятно. У нас дефицит мощности, это связано со значительным повреждением, если в пятницу две киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают. Одна – 800 мегаватт, вторая – 540 мегаватт, там 1300 мегаватт отвалились от системы», — сказал парламентарий в эфире телеканала «Новости.Live».

К слову, до этого Курченко предупредил о риске дефицита газа в Украине этой зимой. Он отметил, что для нормального прохождения отопительного сезона необходимо дополнительно около 10 миллиардов кубометров газа.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к сложной зиме, рекомендовав заранее создать запасы воды и продуктов. Он также не исключил возможность длительных перебоев с электроснабжением не только в столице, но и в других регионах Украины.