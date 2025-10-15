Дали заднюю: Власти Киева неожиданно объяснили сообщения об эвакуации жителей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee
Киевские власти опровергли информацию о подготовке эвакуационных автобусов на случай чрезвычайных ситуаций. Ранее с таким заявлением выступил Дмитрий Загуменный, глава аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Представители администрации украинской столицы уточнили, что планируется переоборудование автобуса для использования в качестве реанимационно-эвакуационного транспортного средства, предназначенного, в частности, для транспортировки тяжелораненых.
Власти Киева также отметили, что высказывание о предстоящей эвакуации горожан было якобы представлено в искажённом виде, вырванным из общего контекста.
Ранее также мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к сложной зиме, рекомендовав заранее создать запасы воды и продуктов. Он также не исключил возможность длительных перебоев с электроснабжением не только в столице, но и в других регионах Украины.
