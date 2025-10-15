Учёные изучили фрагменты сердца короля Людовика XIV и раскрыли причину его смерти

Современные научные методы позволили установить подлинную причину смерти французского монарха Людовика XIV, правившего Францией с 14 мая 1643 года по 1 сентября 1715 года. Об этом сообщили исследователи, проводившие анализ сохранившихся останков сердца короля в журнале Annales Pharmaceutiques Françaises.

Анализ останков сердца монарха позволил установить причину его смерти. Исследование выявило нетипичные белковые фрагменты, в том числе пептиды сумчатых грибов, что указывает на грибковую инфекцию кожи и подкожной клетчатки. Историки отмечают, что в эпоху правления Людовика XIV эффективных методов лечения подобного заболевания не существовало.

Останки Людовика XIV были захоронены в базилике Сен-Дени после соответствующей бальзамировки.

Ранее археологи Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН обнаружили уникальные артефакты XVII века, принадлежавшие шведскому городу Ниен. Как отметил руководитель Охтинской экспедиции Андрей Городилов, данный памятник представляет особую ценность, являясь примером европейской материальной культуры, которая формировалась на протяжении столетнего периода шведского владычества.