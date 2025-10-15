Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит удостоен ордена Александра Невского указом российского лидера Владимира Путина. Соответствующий документ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

В Кремле подчеркнули, что награда является признанием значительного вклада Тхонглуна Сисулита в укрепление двусторонних отношений между Россией и Лаосом.

«За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой наградить орденом Александра Невского Тхонглуна Сисулита — президента Лаосской Народно-Демократической Республики», — говорится в тексте указа.

