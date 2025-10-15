Сектор Газа
15 октября, 20:23

Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского

Обложка © Kremlin.ru

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит удостоен ордена Александра Невского указом российского лидера Владимира Путина. Соответствующий документ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

В Кремле подчеркнули, что награда является признанием значительного вклада Тхонглуна Сисулита в укрепление двусторонних отношений между Россией и Лаосом.

«За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой наградить орденом Александра Невского Тхонглуна Сисулита — президента Лаосской Народно-Демократической Республики», — говорится в тексте указа.

Путин наградил учителей бойцов СВО
Ранее певец Александр Маршал (Миньков) был удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Талантливый артист получил высокую награду за свой значительный вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность в этой сфере. Александр Маршал известен как бывший солист музыкального коллектива «Парк Горького», пользовавшегося популярностью за рубежом. Помимо работы в группе, он успешно развивает сольную карьеру и является лауреатом престижной премии «Золотой граммофон». С 2015 года Александр Маршал является ведущим программы «Легенды армии» на телеканале «Звезда».

