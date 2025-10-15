Путин одобрил открытие представительств МВД России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин распорядился одобрить проект соглашения между РФ и Таджикистаном об открытии представительств министерств внутренних дел и миграционных ведомств двух стран. Соглашение предполагает создание представительства МВД России в Душанбе, а также двух представительств Таджикистана в Москве: МВД и министерства труда, миграции и занятости населения республики.

Деятельность этих структур будет направлена на укрепление сотрудничества в борьбе с преступностью, наркотрафиком и регулирование миграционных процессов. Сотрудники представительств получат дипломатический иммунитет, а их работа будет координироваться посольствами двух стран.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Республике Таджикистан», — говорится в тексте документа.

Ранее мэр Каракаса Кармен Мелендес была удостоена ордена Дружбы указом Президента России Владимира Путина. Высокая награда была присуждена Мелендес за её значительный вклад в дело сохранения и продвижения русского языка и российской культуры за рубежом. В указе особо отмечался её вклад в укрепление культурных связей между Россией и Венесуэлой.