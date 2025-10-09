Валдайский форум
Путин: РФ и Таджикистан почти полностью перешли на нацвалюты в торговле

Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Россия и Таджикистан почти полностью начали использовать национальные валюты в своих взаиморасчётах. Об эт ом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в Душанбе.

«РФ и Таджикистан практически полностью перешли в финансовых взаимоотношениях на использование национальных валют. Их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%», — отметил российский лидер.

Путин — Рахмону: Суть отношений Москвы и Душанбе отражается в пышности госвизита
Напомним, что сегодня Путин осуществлял важные мероприятия в рамках государственного визита в Таджикистан. Поездка, начавшаяся вечером 8 октября, направлена на укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Душанбе, а также на обсуждение вопросов региональной безопасности и экономического сотрудничества. Глава государства выразил благодарность таджикскому коллеге, подчеркнув, что у них была возможность обсудить наиболее важные темы наедине. Переговоры Путина и Эмомали Рахмона завершились подписанием ключевых двусторонних документов.

