Путин: РФ и Таджикистан почти полностью перешли на нацвалюты в торговле

Россия и Таджикистан почти полностью начали использовать национальные валюты в своих взаиморасчётах. Об эт ом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в Душанбе.

«РФ и Таджикистан практически полностью перешли в финансовых взаимоотношениях на использование национальных валют. Их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%», — отметил российский лидер.