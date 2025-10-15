Путин исключил время участия в СВО из сроков действия итогов школьных олимпиад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому период участия в специальной военной операции (СВО) не будет учитываться при определении срока действия результатов школьных олимпиад, дающих право на поступление в вузы без вступительных экзаменов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В настоящее время результаты олимпиад для школьников в России действительны в год проведения олимпиады и в течение последующих четырёх лет.

Новый закон предусматривает исключение из срока действия результатов олимпиад периодов прохождения срочной службы, военной службы по мобилизации, по контракту, участия в СВО, в том числе в организациях, оказывающих содействие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ, а также участия в действиях по отражению вооружённого вторжения или провокации на границе страны и на приграничных территориях.

Как полагают авторы законодательной инициативы, принятый закон позволит обеспечить беспрепятственное продолжение обучения в вузах для лиц, выполнявших воинские задачи.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума в первом чтении одобрила пакет из трёх законодательных инициатив, направленных на расширение социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), и членов их семей. Две из этих инициатив были выделены партией «Единая Россия» как приоритетные. Подробнее о новых льготах — в материале Life.ru.