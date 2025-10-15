В Луганске произошёл крупный пожар в многоквартирном жилом доме, огонь распространился на 1000 квадратных метров. О случившемся проинформировала пресс-служба МЧС России.

В Луганске локализовали крупный пожар в жилом доме. Видео © Пресс-служба МЧС России

«Произошло возгорание чердачного помещения и крыши в жилом многоквартирном доме. Огонь охватил 1000 квадратов», — говорится в заявлении ведомства.

В МЧС сообщили, что жильцы дома были эвакуированы. Возгорание удалось ликвидировать силами 45 специалистов с привлечением девяти единиц техники.

Ранее в Братске двенадцатилетняя школьница предотвратила гибель пожилой женщины при возгорании в многоквартирном доме. Девочка заметила пламя в окне квартиры и немедленно вызвала экстренные службы по номеру 112, чётко описав обстановку диспетчеру. Прибывшие расчёты оперативно эвакуировали потерявшую сознание 65-летнюю пенсионерку, которая отравилась угарным газом, и передали её медикам.