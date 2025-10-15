Путин распорядился провести в 2026 году мероприятия к 90-летию экс-мэра Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мероприятий в честь 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Документ размещён на портале правовой информации.

В тексте указа отмечено, что празднование должно состояться в 2026 году. Правительство РФ получило задачу за полгода сформировать организационный комитет и утвердить план ключевых мероприятий. Указ вступил в силу с момента подписания.

Ранее Путин поручил правительству до конца текущего года утвердить план мероприятий, направленных на реализацию концепции миграционной политики РФ на 2026–2030 годы. Она состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Её реализация должна привести, в частности, к созданию условий для возвращения из-за границы жителей Донбасса и Новороссии, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий.