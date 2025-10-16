Экстрасенс и звезда «Битвы сильнейших» Котов объяснил свой отказ от секса

Участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Юлий Котов отказался от секса. Он считает, что интимная близость возможна лишь с человеком, с которым существует «духовная связь» и планы на совместное будущее. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

«Для меня сексуальные отношения ассоциируются с рождением ребёнка и ответственностью. То есть секс предназначен только для того, чтобы зачать ребёнка, а потом его воспитывать. В моём духовном принципе секс не несёт наслаждения. Также просто секс — это секс вне брака, для меня это неприемлемо», — заявил экстрасенс.

