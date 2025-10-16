«Грэмми» Валерии может стать большой культурной победой России

Присуждение певице Валерии премии «Грэмми» может стать крупной культурной победой России, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он заявил во время общения с «Постньюс», комментируя номинацию песни российской артистки.

Эксперт объяснил, что ранее жюри премии редко отдавало предпочтение лёгким композициям на русском языке из-за барьеров восприятия. Однако, если Валерия действительно удостоится «Грэмми», это станет не только огромным поводом для национальной гордости, но и свидетельством позитивного отношения со стороны Американской академии звукозаписи.

Соседов считает, что Валерия, начавшая свою карьеру в 1986 году, как никто другой заслуживает этой награды. Он выразил свою искреннюю радость за певицу и надежду на то, что «Грэмми» в итоге достанется именно ей.

Информация о номинации композиции «Исцелю» на премию «Грэмми» появилась днём 15 октября. Эта песня, вошедшая в одноимённый альбом Валерии, успешно прошла первоначальный отборочный этап, обойдя десятки тысяч работ мировых артистов. Следующий критически важный шаг — голосование членов Американской академии звукозаписи, по результатам которого будут определены финалисты этой авторитетной премии.