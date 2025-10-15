Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 октября, 17:02

«Шок и нежданчик»: Валерия и Пригожин оценили попадание в список претендентов на «Грэмми»

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин выразили удивление новостью о включении песни «Исцели» в лонг-лист премии «Грэмми». Своими эмоциями они поделились в комментарии для Life.ru.

«Честно говоря, это такой нежданчик — номинация на «Грэмми». Мы были шокированы, узнали вообще из новостей, из соцсетей и стали заниматься этим вопросом, изучать его. И действительно, мы попали в лонг-лист», — поделился продюсер.

Сама Валерия рассказала, что узнала новость из Интернета. До этого саунд-продюсер певицы сообщил о подаче на рассмотрение «Грэмми» нескольких своих работ, включая их альбом «Исцели».

«Да я просто в шоке была! Это, конечно, невероятно, потому что, насколько я знаю и как подтверждают все журналисты, с песнями на русском языке такого не случалось. С артистами бывало, но с песнями на русском языке, тем более в нашей такой сегодня непростой ситуации, мягко говоря, это вообще какая-то наша маленькая победа. А может, и большая — будет видно», — рассказал Валерия.

Ранее сообщалось, что песня Валерии «Исцелю» прошла первый этап отбора, а сама артистка выражала благодарность команде, включая сына Артемия, продюсера Andy Platon и музыкантов, а также сомневалась, удостаивались ли ранее песни на русском языке подобного внимания. А музыкальный критик Олег Кармунин уточнил, что певица Валерия не была номинирована на «Грэмми», а лишь включена в предварительный список из тысяч исполнителей.

