«Шок и нежданчик»: Валерия и Пригожин оценили попадание в список претендентов на «Грэмми»

«Честно говоря, это такой нежданчик — номинация на «Грэмми». Мы были шокированы, узнали вообще из новостей, из соцсетей и стали заниматься этим вопросом, изучать его. И действительно, мы попали в лонг-лист», — поделился продюсер.

«Да я просто в шоке была! Это, конечно, невероятно, потому что, насколько я знаю и как подтверждают все журналисты, с песнями на русском языке такого не случалось. С артистами бывало, но с песнями на русском языке, тем более в нашей такой сегодня непростой ситуации, мягко говоря, это вообще какая-то наша маленькая победа. А может, и большая — будет видно», — рассказал Валерия.