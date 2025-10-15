«Никаких шансов»: Музыкальный критик объяснил, почему Валерия не получит «Грэмми»
Певица Валерия не была номинирована на премию «Грэмми», а всего лишь включена в предварительный список из тысяч исполнителей. Такое пояснение дал музыкальный критик Олег Кармунин в своём личном блоге.
Эксперт уточнил, что попадание в лонг-лист является формальной процедурой по заявкам лейблов и не означает реального выдвижения на награду. По его словам, организаторы премии сознательно идут на такой шаг для дополнительного пиара, поскольку каждый артист упоминает «Грэмми» в соцсетях.
«Шансов даже номинироваться у неё нет примерно никаких», — убеждён специалист.
Кармунин отметил, что шансы Валерии даже на номинацию практически отсутствуют, а подобная ситуация повторяется ежегодно с сотнями музыкантов по всему миру.
Напомним, песня Валерии «Исцелю» из одноименного альбома прошла первый этап отбора на премию «Грэмми». Трек был выбран для голосования академии среди десятков тысяч заявок. Валерия выразила благодарность команде, особо отметив своего сына Артемия, выступившего идеологом и продюсером проекта, саунд-продюсера Andy Platon, всех участвовавших музыкантов и DARA. Она также подчеркнула, что не уверена, удостаивались ли ранее песни на русском языке подобного признания.
