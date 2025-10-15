«Никаких шансов»: Музыкальный критик объяснил, почему Валерия не получит «Грэмми»

Певица Валерия не была номинирована на премию «Грэмми», а всего лишь включена в предварительный список из тысяч исполнителей. Такое пояснение дал музыкальный критик Олег Кармунин в своём личном блоге.

Эксперт уточнил, что попадание в лонг-лист является формальной процедурой по заявкам лейблов и не означает реального выдвижения на награду. По его словам, организаторы премии сознательно идут на такой шаг для дополнительного пиара, поскольку каждый артист упоминает «Грэмми» в соцсетях.

«Шансов даже номинироваться у неё нет примерно никаких», — убеждён специалист.

Кармунин отметил, что шансы Валерии даже на номинацию практически отсутствуют, а подобная ситуация повторяется ежегодно с сотнями музыкантов по всему миру.