В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее в Волгоградской области силы ПВО Минобороны России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о повреждении четырёх частных домовладений в посёлке Кирова Светлоярского района в результате падения обломков сбитых БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте инцидента работали оперативные службы, оказывающие необходимую помощь местным жителям.