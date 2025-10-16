Путин наградил 100-летнюю монахиню и ветерана ВОВ орденами Дружбы

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подписал указы о награждении орденом Дружбы видных деятелей как внутри страны, так и за рубежом. Информация об этом представлена на официальном интернет-портале правовой информации. Среди награждённых — схимонахиня Ирина (Любицкая), 100-летняя насельница Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы. Также этой высокой государственной награды удостоен ветеран Великой Отечественной войны из Ярославля Михаил Николаевич Пеймер. Герой является участником Сталинградской битвы, ему исполнилось 102 года.

«За большой вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России в Казахстане наградить орденом Дружбы Любицкую Ирину Анисимовну (схимонахиню Ирину) — насельницу Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы. <...> За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодёжи наградить орденом Дружбы Пеймера Михаила Николаевича, Ярославская область», — говорится в тексте.

Следует отметить, что ранее в этом году схимонахиня Ирина уже получила орден равноапостольной княгини Ольги I степени, высшую женскую награду РПЦ.

Ранее Владимир Путин удостоил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского. В Кремле акцентировали, что данная награда служит знаком признания весомого вклада Тхонглуна Сисулита в укрепление двусторонних связей между Россией и Лаосской Народно-Демократической Республикой.