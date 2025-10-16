Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 октября, 22:45

Путин наградил немецкого дирижёра и пианиста Юстуса Франца орденом Дружбы

Юстус Франц. Обложка © Wikipedia / Philip Schäfer

Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Дружбы немецкого дирижёра и пианиста Юстуса Франца. Соответствующий документ размещён на официальном портале публикации правовых актов.

«За большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом наградить орденом Дружбы <...> Франца Юстуса — пианиста, дирижёра, гражданина Федеративной Республики Германия», — сказано в тексте указа.

Кроме того, ордена Дружбы удостоены глава филиала «Русского географического общества» в Шри-Ланке Саман Кумару Ранджит Вирасинхе и независимый журналист при Ассоциации иностранной прессы в Италии, председатель итальянского отделения Международного движения русофилов Элизео Бертолази.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» четырём россиянкам из Чувашской Республики, Мордовии, Хакасии и Брянской области. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание было присвоено Римме Захаровой из Чувашии. Аналогичное звание присвоено Елене Киселевой из Брянской области, Наталье Стенюшкиной из Мордовии и Светлане Шутылевой из Хакасии.

Виталий Приходько
