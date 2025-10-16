Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 22:37

Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырём россиянкам из разных регионов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» четырём россиянкам из Чувашской Республики, Мордовии, Хакасии и Брянской области. Об этом сообщается в опубликованном указе.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Захаровой Римме Николаевне, Чувашская Республика», — говорится в документе.

Аналогичное звание присвоено Елене Киселевой из Брянской области, Наталье Стенюшкиной из Мордовии и Светлане Шутылевой из Хакасии. Присвоение звания «Мать-героиня» является высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших детей.

Путин наградил учителей бойцов СВО
Путин наградил учителей бойцов СВО

Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит был удостоен ордена Александра Невского указом Владимира Путина. В Кремле особо отметили, что награда является признанием его значительного вклада в укрепление дружественных связей между Россией и Лаосом. Сисулит награждён за «большой личный вклад» в развитие двусторонних отношений.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar