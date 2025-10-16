Сенат США вновь отверг законопроект о финансировании правительства

Американский сенат не поддержал законопроект, призванный продолжить финансирование федерального правительства и положить конец текущему шатдауну. Об этом сообщает телеканал C-Span.

Инициатива республиканцев не собрала требуемых 60 голосов. Это стало девятым случаем, когда попытка возобновления работы государственных учреждений завершилась неудачей.

Ранее Министерство финансов США заявило, что экономика США теряет около 15 миллиардов долларов ежедневно из-за продолжающегося шатдауна правительства. Отмечается, что несмотря на устойчивый поток инвестиций в американскую экономику, приостановка работы федеральных ведомств стала серьёзным тормозом для развития.