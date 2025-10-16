Автобус с 48 пассажирами перевернулся в Амурской области, погибли два человека

В Свободненском районе Амурской области произошло ДТП с участием автобуса. На момент аварии в транспортном средстве находились 48 пассажиров. По предварительной информации, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.





«Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский». На место также выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.

По данным телеграм-канала Amur Mash, автобус с 48 рабочими улетел в кювет при столкновении с «Тойотой Пробокс» на трассе Усть-Пера. Людей везли на смену.

Ранее серьёзная авария произошла в Уфе — китайский большегруз Shacman из-за отказа тормозов на скорости врезался сразу в одиннадцать автомобилей. По предварительным данным, двое человек из легкового автомобиля погибли на месте. В региональном управлении МЧС уточнили, что спасатели деблокировали погибших из покорёженных машин.