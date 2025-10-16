Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 23:02

Автобус с 48 пассажирами перевернулся в Амурской области, погибли два человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Свободненском районе Амурской области произошло ДТП с участием автобуса. На момент аварии в транспортном средстве находились 48 пассажиров. По предварительной информации, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

  • Автобус с 48 пассажирами перевернулся в Амурской области. Фото © Telegram / Amur Mash
    Автобус с 48 пассажирами перевернулся в Амурской области. Фото © Telegram / Amur Mash
  • Автобус с 48 пассажирами перевернулся в Амурской области. Фото © Telegram / Amur Mash
    Автобус с 48 пассажирами перевернулся в Амурской области. Фото © Telegram / Amur Mash

Автобус с 48 пассажирами перевернулся в Амурской области. Фото © Telegram / Amur Mash

1 / 2

«Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский». На место также выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.

По данным телеграм-канала Amur Mash, автобус с 48 рабочими улетел в кювет при столкновении с «Тойотой Пробокс» на трассе Усть-Пера. Людей везли на смену.

В Казани молодая автоледи врезалась в опору, погибли три человека
В Казани молодая автоледи врезалась в опору, погибли три человека

Ранее серьёзная авария произошла в Уфе — китайский большегруз Shacman из-за отказа тормозов на скорости врезался сразу в одиннадцать автомобилей. По предварительным данным, двое человек из легкового автомобиля погибли на месте. В региональном управлении МЧС уточнили, что спасатели деблокировали погибших из покорёженных машин.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar