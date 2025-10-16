Шмыгаль за несколько часов вдвое повысил прогноз по созданию дронов на 2026 год

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в два раза повысил прогнозы по производству БПЛА на следующий год. По его мнению, киевский режим сможет выпускать 20 миллионов беспилотников при финансировании партнёров, хотя сам он несколькими часами ранее заявлял лишь о 10 миллионах.

Напомним, ранее глава МО Украины утверждал, что страна сможет производить 10 миллионов дронов в 2026 году. Министр не уточнил, о каких типах БПЛА идёт речь.

«В 2026 году мы сможем создать 20 миллионов дронов FPV, IRS и других типов, если партнёры предоставят необходимое финансирование», — сказал Шмыгаль, выступая на пресс-конференции министров обороны государств Североатлантического блока в Брюсселе.

В августе Шмыгаль сообщил о запуске нового механизма помощи Украине со стороны Соединённых Штатов и НАТО через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List, которая предполагает быстрые поставки военных грузов через добровольческие взносы государств-членов блока. Глава альянса Марк Рютте в начале сентября сообщил, что страны НАТО уже приобрели у Соединённых Штатов летальные и оборонные вооружения для Киева на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины начали массово применять на фронте новые миниатюрные беспилотники. По его словам, противник использует практически бесшумные дроны размером около 10 сантиметров, оснащённые боеприпасами. Эти аппараты применяются для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам в прифронтовой зоне.