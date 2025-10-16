Сектор Газа
15 октября, 23:54

В ряде районов Пензенской области введён план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

В нескольких районах Пензенской области введены ограничения в воздушном пространстве в соответствии с планом «Ковёр». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём официальном телеграм-канале.

«Над рядом районов области введен план «Ковёр», — написал Мельниченко.

Также губернатор уведомил, что на территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность».

Ранее сообщалось о введении временных ограничений на взлёт и посадку самолётов в аэропортах Волгограда и Тамбова. Представители Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для обеспечения должного уровня безопасности при осуществлении полётов.

BannerImage
Антон Голыбин
