В Кузбассе сняли на видео редкое природное явление — «ледяные блины»

В Кузбассе обнаружили редкое природное явление — «ледяные блинчики». Местные жители публикуют видео, сделанное на реке Назас в населённом пункте Усинский Кемеровской области.

«Ледяные блины». Видео © VK / Инцидент Кузбасс

На публикуемых кадрах запечатлено большое количество ледяных образований, по форме напоминающих тарелки. Они обособленно плавают на поверхности воды. Климатологи считают это явление довольно редким, поскольку для его возникновения требуется сочетание сразу нескольких факторов. «Ледяные блины» образовываются при определённой температуре воздуха, наличии снега, ветра и слабом течении в водоёме. По словам экспертов, возникновение таких «блинов» на реке предшествует сплошному ледяному покрытию.

Также необычное природное явление в настоящее время могут наблюдать и жители Подмосковья. Речь идёт об осенней миграции птиц. Как отмечает министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, этот процесс — не просто перелёт с севера на юг, а часть сложной системы, от которой зависит экологическое равновесие.