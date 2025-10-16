Сектор Газа
В суд поступило дело о теракте, в результате которого погиб генерал Кириллов

Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело о теракте, приведшем к гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет РИА «Новости».

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от степени участия в преступлении им предъявлены обвинения в участии в деятельности террористического сообщества, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности. Теракт был совершён утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве: взрывное устройство, замаскированное под самокат, сдетонировало рядом с подъездом жилого дома.

Задержанный исполнитель теракта, Ахмаджон Курбонов*, заявил, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему 100 тысяч долларов за совершение преступления и возможность выезда в Европу.

Ранее прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по делу бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова. Сулейманов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, он объявлен в международный розыск. Следствие считает, что в период с 2014 по 2015 год Сулейманов получил 74,5 миллиона рублей от гендиректора коммерческой компании за отказ от иска к застройщику и содействие в оформлении документов на строительство многоквартирных домов.

* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

