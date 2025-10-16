Экстремально холодная погода установилась на юге Сибири и Дальнем Востоке

В южных регионах Сибири и на Дальнем Востоке температура достигла -16 градусов, показатели экстремально ниже климатической нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях зафиксировано понижение до −12 градусов — на 6–8 градусов ниже обычных значений. В Туве и Хакасии температура держится около −10, в Иркутской области — −15…−16. В Забайкалье, Бурятии и Амурской области отмечены такие же значения — около −15 градусов.

На севере Сибири, включая Таймыр и север Якутии, теплее обычного на 4–6 градусов. Ночью там −10…−12, днём около −1…−2.

