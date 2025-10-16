Сектор Газа
Пользователи сообщают о массовых сбоях в работе YouTube

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mamun_Sheikh

По всему миру пользователи видеохостинга YouTube столкнулись с проблемами в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Наибольшее число жалоб поступило из США, где их количество превысило 268 тысяч. Также о проблемах сообщают пользователи из Великобритании (более 62 тысяч жалоб) и Японии (около 19 тысяч). По данным Downdetector, большинство пользователей испытывает проблемы с загрузкой видео, а также с подключением к сайту в целом.

В настоящее время YouTube не предоставил официальных комментариев относительно причин сбоев и предполагаемых сроков восстановления работы сервиса.

