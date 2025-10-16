В Госдуме сообщили о подготовке мер в ответ на высылку россиян из Латвии

Правительство РФ скоро должно представить Госдуме предложения по действиям в ответ на принудительное выдворение россиян из Латвии. Об этом сообщил газете «Известия» председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Депутаты планируют принять постановление с обращением к кабинету министров, в котором будет указано представить конкретные меры в течение месяца.

«Мы примем постановление Государственной Думы, где будет обращение к правительству, в том числе с целью принять меры экономического характера к Латвии. Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца», — отметил Калашников.

Напомним, что Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил. Дальнейшее пребывание в стране после установленного срока будет считаться незаконным. Население Латвии составляет приблизительно 1,8 миллиона человек, значительную часть которого (около 40%) составляют носители русского языка. При этом, единственным государственным языком в стране является латышский, а русский язык имеет статус иностранного.