Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 01:21

План «Ковёр» ввели в Самаре, отменили в Волгограде и Пензенской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Самары (Курумоч) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. План «Ковёр» также действовал в аэропорту Саратова, но уже спустя 35 минут ограничения были сняты.

Кроме того, ограничения на полёты отменили в аэропорту Волгограда и Пензенской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В ряде районов Пензенской области введён план «Ковёр»
В ряде районов Пензенской области введён план «Ковёр»

План «Ковёр» продолжает действовать в воздушной гавани Тамбова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar