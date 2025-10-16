План «Ковёр» ввели в Самаре, отменили в Волгограде и Пензенской области

В воздушной гавани Самары (Курумоч) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. План «Ковёр» также действовал в аэропорту Саратова, но уже спустя 35 минут ограничения были сняты.

Кроме того, ограничения на полёты отменили в аэропорту Волгограда и Пензенской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

План «Ковёр» продолжает действовать в воздушной гавани Тамбова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет.