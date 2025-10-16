Ущерб по делу экс-замглавы минстроя ДНР оценён более чем в 4 млрд рублей

Следствие оценило ущерб от действий экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой при заключении госконтрактов более чем в 4 млрд рублей. Информация об этом содержится в материалах дела, сообщает РИА «Новости».

Следствие полагает, что Юлия Мерваезова совершила мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов. По мнению следствия, деньги выводились незаконно. Защита же утверждает, что вменяемые преступления произошли вне периода работы Мерваезовой в организации, а также до и после её деятельности.

«Мерваезова Ю.А. совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьей 159 УК РФ, мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере <...> своими действиями причинив имущественный вред на сумму четыре миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек», — говорится в материалах дела.

Помимо Юлии Мерваезовой, по делу также проходят несколько других лиц, включая бывшего главу Главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного. Ранее сообщалось, что суд отклонил его просьбу об освобождении под залог. Аргументируя свою позицию, защита указывала на «волокиту» в ходе следствия, неэффективное предварительное расследование и редкое проведение следственных действий с обвиняемым. По мнению адвокатов, заключение Выгулярного под стражу было неправомерным, поскольку инкриминируемое ему преступление связано с предпринимательской деятельностью.