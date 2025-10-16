Канадские учёные сообщили, что повышение уровня моря затопит прибрежные города

Из-за выбросов парниковых газов океаны продолжают расти, и прибрежные города постепенно оказываются под угрозой затопления. Об этом сообщили канадские учёные из университета Макгилла, опубликовав исследование в онлайн-журнале npj Urban Sustainability.

Исследователи подсчитали, что при подъёме уровня моря на 20 метров к 2100 году под угрозой окажутся 136 миллионов из 840 миллионов зданий. Особенно уязвимы районы Африки, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки. Наибольший ущерб ожидается в низинных городах, где тесно стоят дома, работают порты и хранятся памятники культуры.

Профессор Эрик Гэлбрейт отметил, что последствия почувствуют все, независимо от того, живут ли люди у океана. Исследователи считают, что данные помогут архитекторам и городским планировщикам продумать защиту и адаптацию инфраструктуры.

Ранее океанолог рассказал, что российские прибрежные города оказались под угрозой затопления из-за глобального потепления. К концу XXI века уровень Мирового океана может подняться настолько, что под водой окажутся Азов, часть Ростова-на-Дону, Керчь, районы Санкт-Петербурга и даже Кронштадт. Учёный добавил, что в северных и дальневосточных регионах тоже не всё спокойно: опасность грозит Варандею, Нарьян-Мару, Салехарду и порту Находка.