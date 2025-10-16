В Правительстве РФ готовят новые меры для борьбы с дропперами

В России планируют ужесточить требования к идентификации клиентов банковских платёжных агентов. По информации газеты «Известия», кабинетом министров уже одобрена инициатива о запрете упрощённой идентификации физических лиц этими посредниками.

Платёжные агенты банков являются посредниками, которые занимаются приёмом платежей от граждан и юридических лиц, а также помогают подключать пользователей к финансовым сервисам. Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, агенты действуют на основе договоров с банками, передавая полученные средства и информацию в расчётные центры.

Хотя роль платёжных агентов останется востребованной, они больше не смогут проводить первичную идентификацию клиентов. Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», подчеркнул, что банки по-прежнему смогут привлекать агентов для обслуживания клиентов, уже прошедших идентификацию непосредственно в кредитной организации. При этом такие ключевые операции, как выпуск банковских карт и открытие электронных кошельков, будут осуществляться исключительно самими банками.

По словам Чернова, ограничение на упрощённую идентификацию уменьшит количество каналов, через которые злоумышленники могут регистрировать счета на подставных лиц. Это затруднит, хотя и не исключит полностью, использование дропперов, считает специалист.

Ожидается, что ужесточение контроля позволит упростить выявление подозрительных транзакций, поскольку проверки будут проводиться непосредственно банком, а не через терминалы или агентские сети.

Ранее группа депутатов Государственной думы от фракции «Новые люди» предложила законодательно запретить госорганам требовать от граждан справки о доходах. По мнению авторов инициативы, сохранение требования предоставлять справки является избыточным административным барьером, создающим нагрузку как на граждан, так и на организации. Парламентарии указали, что существующая система межведомственного электронного взаимодействия позволяет получать необходимые данные напрямую от Федеральной налоговой службы.