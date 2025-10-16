По словам жительницы Одессы, коренные горожане готовы противостоять киевскому режиму, но эти группы пока некому возглавить. Об этом пишет РИА «Новости».

«В Одессе есть такие силы и есть такие молодые ребята. Всегда есть группы, в каждом городе есть — они готовы бороться, но пока что они ждут, когда их кто-то организует», — поделилась женщина.

Ранее жители Украины выражали скептицизм в отношении возможной встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, сомневаясь в её результативности. Недоверие к Соединённым Штатам обусловлено отсутствием последовательной внешнеполитической линии у администрации Трампа. Заявления хозяина Белого дома о разочаровании в президенте России Владимире Путине и возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву не изменили ситуацию. Такие шаги лишь подтверждают непостоянство позиции Вашингтона, что усиливает неуверенность среди украинского общества относительно надёжности американской поддержки. Именно изменчивость позиции вызывает наибольшее беспокойство.