16 октября, 03:20

Семь афтершоков зафиксировано у берегов Камчатки за последние сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В течение последних суток у берегов Камчатки было зарегистрировано семь афтершоков, магнитуда которых достигала 5,5. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. По данным спасателей, в населённых пунктах ощущалось три подземных толчка.

«За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5. В населённых пунктах ощущалось три подземных толчка», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 15 октября вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 7,5 км над уровнем моря. Извержение произошло ночью. Пепловый шлейф распространился на 80 км в северном и северо-восточном направлениях. Для вулкана Ключевской установлен «оранжевый» код авиационной опасности, предупреждающий об угрозе для авиации.

    avatar