Семь афтершоков зафиксировано у берегов Камчатки за последние сутки

В течение последних суток у берегов Камчатки было зарегистрировано семь афтершоков, магнитуда которых достигала 5,5. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. По данным спасателей, в населённых пунктах ощущалось три подземных толчка.

Ранее сообщалось, что 15 октября вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 7,5 км над уровнем моря. Извержение произошло ночью. Пепловый шлейф распространился на 80 км в северном и северо-восточном направлениях. Для вулкана Ключевской установлен «оранжевый» код авиационной опасности, предупреждающий об угрозе для авиации.