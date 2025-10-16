Фон дер Ляйен может впервые сказать «нет» администрации Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе может впервые открыто сказать «нет» администрации американского лидера Дональда Трампа, поддержав соглашение ООН о снижении парниковых выбросов морского транспорта до нуля с нынешних 3% от мирового объёма. Вашингтон ранее предупредил о возможных санкциях против стран и чиновников, которые поддержат инициативу.

Как сообщает Euroactiv, фон дер Ляйен согласовала стратегию с коллегами и заняла твёрдую позицию, готовую к политическому риску, чего ранее не наблюдалось. Такой шаг может стать первым открытым противостоянием фон дер Ляйен политике администрации Трампа после ряда компромиссов, включая согласие ЕС на 15%-ные пошлины на экспортные товары.

«Однако на практике «нет» фон дер Ляйен может оказаться скорее символическим, чем содержательным, независимо от возможных ответных мер со стороны Белого дома. По мнению отраслевых экспертов, опрошенных Euractiv, маловероятно, что сделка в её нынешнем виде будет эффективно реализована без участия США, и фон дер Ляйен это знает. За общей рамочной программой должна последовать сложная система нормативных соглашений, и нынешнее хрупкое большинство может не выдержать», — говорится в статье.

Обязательства Европы по покупке американского газа и другой энергии на $750 млрд могут оказаться под угрозой, если ЕС поддержит план. При этом Вашингтон грозит штрафами для судов стран, одобривших сделку, а внутри Еврокомиссии растёт напряжение.

Ранее стало известно, что администрация намерена прекратить работу двух важных проектов NASA, направленных на отслеживание концентрации углекислого газа в атмосфере. Согласно бюджетному запросу администрации на 2026 финансовый год, финансирование данных программ не предусмотрено. Их закрытие связано с новой стратегией и приоритетами президента, направленными на перераспределение ресурсов.