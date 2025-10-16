В аэропорту Тамбова и Самары сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Утром в четверг, 16 октября, в тамбовском аэропорту «Донское» сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. План «Ковёр» также отменили в воздушной гавани Самары (Курумоч). Это следует из заявления пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что воздушное пространство аэропорта закрывали для обеспечения безопасности экипажей и пассажиров при перелётах. В период действия ограничений в Самаре на запасной аэродромы «ушёл» один самолёт.

Ранее на подстанции «Балашовская» в Новониколаевском районе Волгоградской области произошло возгорание из-за падения обломков украинского беспилотника. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчёты. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населённых пунктов. По предварительным данным, повреждений жилых домов и пострадавших нет. Расчёты противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области.