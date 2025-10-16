На подстанции «Балашовская» в Новониколаевском районе Волгоградской области произошло возгорание из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчёты. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населённых пунктов. По предварительным данным, повреждений жилых домов и пострадавших нет.

Расчёты противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области.

Тем временем, на Харьковском направлении в рядах Вооружённых сил Украины распространилась геморрагическая лихорадка, но украинское командование не планирует выводить заболевших с линии боевого соприкосновения. Отмечается, что среди заражённых встречаются случаи тяжёлого течения болезни, зафиксированы отдельные летальные исходы. На переднем крае у ВСУ болезнь носит массовый характер.