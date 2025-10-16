Укрепление рубля продлится до решения Центробанка по ставке

Доллар впервые этой осенью опустился ниже 80 рублей и продолжает снижаться. Александр Шнейдерман из «Альфа-Форекс» отметил, что рубль укрепляется на фоне ограниченного спроса на валюту и сокращения импорта. По его оценке, такая динамика может сохраниться как минимум до заседания Центробанка по ключевой ставке.

«Главной причиной укрепления рубля в октябре мы считаем макроэкономическую стабильность, невысокий спрос российского бизнеса на валюту и сокращение импорта, и эта тенденция может продолжиться до конца года», — цитирует аналитика «Прайм».

Шнейдерман добавил, что Минфин может продать часть валютных и золотых резервов, чтобы частично закрыть дефицит бюджета. По его словам, фокус рынка на данный момент смещён на предстоящие заседания Банка России и Федрезерва США. Если ставка в России останется прежней, а американская снизится — рубль может укрепиться сильнее. Согласно прогнозу аналитика, доллар может опуститься до 77,5–78 рублей, евро приблизиться к 90, а юань — ниже 11 рублей.

Ранее аналитики, опрошенные Центробанком, скорректировали свои прогнозы относительно будущей динамики ключевой ставки, ВВП, инфляции и курса рубля. В частности, прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год был повышен с 19% до 19,2%. Они также повысили прогноз по средней ключевой ставке на следующий год с 13,2% до 13,7%. Прогноз по инфляции на текущий год был увеличен с 6,4% до 6,6%, а на 2026 год — на 0,4 процентных пункта, до 5,1%. При этом прогноз на 2027 год был немного снижен с 4,2% до 4,1%, а прогноз на 2028 год остался неизменным — 4%.