Трамп выступит с заявлением после доклада разведки в четверг

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в четверг, 16 октября. Тема выступления пока остаётся неизвестной. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав расписание американского лидера.

Согласно графику, в 11 утра по местному времени (19:00 мск) республиканец сначала заслушает доклад разведки, а затем в 22:00 мск выступит с объявлением.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы провести встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он заявил журналистам, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх. Хозяин Белого дома не стал уточнять детали предстоящих переговоров и уклонился от ответа на вопрос о возможности поставок Украине ракет Tomahawk.