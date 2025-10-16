Трагедия 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов продолжает обсуждаться. Одна из жительниц Одессы, общаясь с корреспондентом РИА «Новости» высказала мнение, что причастных к поджогу устранят до полноценного расследования.

«Я так думаю, что когда придёт время и можно будет по закону все это расследовать, то многих исполнителей уже не будет в живых», — пояснила она.

Эта же собеседница агентства выразила убеждённость в том, что Андрей Парубий, бывший секретарь СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады, которого она считает причастным к сожжению людей, был одним из ключевых исполнителей одесской бойни. Парубий, которого она также связывает с рядом преступлений «киевского режима», был ликвидирован во Львове в августе.

Напряжённость в Одессе нарастала после событий на Майдане в Киеве и смены власти в феврале 2014 года. Днём 2 мая 2014 года проукраинские активисты (в основном, около 500-700 человек) вышли на марш по центру Одессы. На Греческой площади они столкнулись с пророссийскими активистами, которые были в основном вооружены палками, щитами и камнями. Начались массовые драки. В ходе столкновений с обеих сторон были применены камни, палки и, по некоторым свидетельствам, огнестрельное оружие. В результате этих столкновений погибло несколько человек (позже стало известно о гибели 4 человек в ходе уличных боев, в том числе двоих пророссийских активистов). После уличных боёв пророссийские активисты отступили и укрылись в здании Дома профсоюзов на Куликовом поле. Окружившие здание активисты начали забрасывать его коктейлями Молотова. Пожар привёл к гибели 48 человек.