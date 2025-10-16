Наши парни развернули российский флаг над Боровской Андреевкой под Харьковом

Бойцы Вооружённых сил РФ установили российский триколор в селе Боровская Андреевка на Харьковском направлении после успешного штурма позиций ВСУ. Кадры освобождения населённого пункта опубликовало Минобороны России.

Бойцы ВС РФ развернули триколор над освобождённым селом Боровская Андреевка. Видео © mil.ru

«Боевые действия проводились при поддержке артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли точечные удары по позициям и командно-наблюдательным пунктам противника», — говорится в сообщении.

Как сообщает Минобороны РФ, операция проводилась при поддержке ударных БПЛА, уничтоживших технику и огневые точки ВСУ. Военнослужащие продолжают наступление, захватывая трофеи и пленных, методично вытесняя противника из укреплённых позиций.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что российские войска 13 октября освободили два населённых пункта. Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль Боровскую Андреевку в Харьковской области, а силы группировки «Центр» установили полный контроль над посёлком Московское в Донецкой Народной Республике.