Сын Шуфутинского стал фигурантом административного дела, ему грозит штраф

Сын заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского — Давид Шуфутинский — стал фигурантом административного дела о нарушении сроков сдачи отчётности по страховым взносам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Ему вменили часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ — «нарушение сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации». Суд пока вернул протокол об административном правонарушении должностному лицу из-за нарушений при его составлении. После их устранения документ может быть повторно направлен в инстанцию.

Давиду Шуфутинскому грозит штраф от 300 до 500 рублей. Он руководит и является учредителем компании ООО «Сипиай филмз», которая занимается производством кинофильмов, видеоматериалов и телевизионных программ.

Ранее сообщалось, что рэпер Oxxxymiron* (Мирон Фёдоров) может получить штраф до миллиона рублей за повторные нарушения порядка отчётности, обязательной для лиц, признанных иностранными агентами. Осенью в суды Санкт-Петербурга поступили три административных дела в отношении музыканта, касающиеся нарушений правил деятельности иноагентов.

