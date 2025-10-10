Уехавший из России рэпер Vacio оставил крупные долги, включая штраф за ЛГБТ*-пропаганду
ТАСС: Уехавший из России рэпер Vacio оставил долги на 255 тысяч рублей
Уехавший из России рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), участвовавший в скандальной «голой вечеринке» в клубе «Мутабор», имеет задолженность на сумму свыше 255 тысяч рублей. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
«Васильев имеет задолженность в размере более 255 тыс. рублей. Часть из них связана с неоплаченным штрафом за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*», — заявил источник агентства. По словам представителя правоохранительных органов, у рэпера также имеются неоплаченные налоговые сборы.
Против рэпера судебные приставы возбудили три исполнительных производства. В настоящее время долг взыскивается в принудительном порядке.
Напомним, 21 декабря 2023 года в московском ночном клубе «Мутабор» состоялась «голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие, на котором присутствовали многие известные знаменитости, вызвало широкий общественный резонанс. Весной прошлого года Vacio принял решение покинуть Россию.
На днях в Сети появились сообщения, что Vacio находится в реанимации с критическими травмами после падения с трёхэтажной высоты сквозь стеклянную крышу. Позднее продюсер Василий Конад опроверг информацию о том, что Васильев находится в реанимации, подчеркнув, что артист чувствует себя нормально. По его словам, музыкант действительно упал с крыши, однако это произошло ещё в марте, а не сейчас.
* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.