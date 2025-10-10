Уехавший из России рэпер Vacio оставил крупные долги, включая штраф за ЛГБТ*-пропаганду

Уехавший из России рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), участвовавший в скандальной «голой вечеринке» в клубе «Мутабор», имеет задолженность на сумму свыше 255 тысяч рублей. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Васильев имеет задолженность в размере более 255 тыс. рублей. Часть из них связана с неоплаченным штрафом за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*», — заявил источник агентства. По словам представителя правоохранительных органов, у рэпера также имеются неоплаченные налоговые сборы.

Против рэпера судебные приставы возбудили три исполнительных производства. В настоящее время долг взыскивается в принудительном порядке.

Напомним, 21 декабря 2023 года в московском ночном клубе «Мутабор» состоялась «голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие, на котором присутствовали многие известные знаменитости, вызвало широкий общественный резонанс. Весной прошлого года Vacio принял решение покинуть Россию.

