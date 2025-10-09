Критик Соседов отправил рэпера Vacio к психиатрам после инцидента с падением в Париже

«Мне кажется, такие проявления связаны с нарушениями психики и требуют внимания врачей. Это уже не шутка или ирония, это признаки, которые говорят о том, что с человеком что-то не в порядке. Только психиатр сможет объяснить, почему у кого-то возникает ощущение, что он «не он». Я лично Vacio не знаю, может, у него действительно проблемы — но я не могу это оценивать, не моя компетенция», — отметил собеседник Life.ru.