9 октября, 11:11

Критик Соседов отправил рэпера Vacio к психиатрам после инцидента с падением в Париже

Vacio после падения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / onlybimba

История о падении рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) в Париже ради привлечения внимания к творчеству — это вопрос скорее к психиатрам, считает музыкальный критик Сергей Соседов.

«Мне кажется, такие проявления связаны с нарушениями психики и требуют внимания врачей. Это уже не шутка или ирония, это признаки, которые говорят о том, что с человеком что-то не в порядке. Только психиатр сможет объяснить, почему у кого-то возникает ощущение, что он «не он». Я лично Vacio не знаю, может, у него действительно проблемы — но я не могу это оценивать, не моя компетенция», — отметил собеседник Life.ru.

Что касается его творчества, то никакого впечатления на Соседова Васильев не произвёл. Видимо, нет других способов привлечь внимание, констатирует критик.

Напомним, вчера появились новости о том, что рэпер Vacio находится в реанимации с критическими травмами после падения с трёхэтажной высоты сквозь стеклянную крышу в Париже. Позже оказалось, что это «проделки» его команды: Николай Васильев действительно падал с крыши, но в марте. Сейчас с музыкантом всё в порядке. Vacio прославился после «голой вечеринки», где он появился в одном носке и был арестован на 15 суток. После штрафа в 200 тысяч рублей рэпер решил покинуть Россию, продолжив карьеру за границей.

