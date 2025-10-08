Рэпер VACIO упал с высоты трёх этажей сквозь стеклянную крышу в Париже, он в реанимации
Vacio после падения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / onlybimba
Рэпер Васио находится в реанимации с критическими травмами после падения с трёхэтажной высоты сквозь стеклянную крышу. Об этом сообщала знакомая артиста.
Vacio после падения. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / onlybimba
Инцидент произошёл прошлой ночью, в результате чего музыкант получил тяжёлые повреждения. Поскольку у него отсутствует медицинская страховка во Франции, близкие планируют в ближайшее время организовать сбор средств на его лечение.
Напомним, Vacio снискал сомнительную славу во время «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, которая проводилась 20 декабря 2023 года с полуобнажённым дресс-кодом. Рэпер заявился туда всего в одном элементе одежды — натянутом на причинное место носке, за что его позже задержали на 15 суток. В мае прошлого года стало известно, что он уехал из РФ.
