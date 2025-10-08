Рэпер VACIO упал с высоты трёх этажей сквозь стеклянную крышу в Париже, он в реанимации

Рэпер Васио находится в реанимации с критическими травмами после падения с трёхэтажной высоты сквозь стеклянную крышу. Об этом сообщала знакомая артиста.

Vacio после падения. Видео © Instagram / onlybimba

Инцидент произошёл прошлой ночью, в результате чего музыкант получил тяжёлые повреждения. Поскольку у него отсутствует медицинская страховка во Франции, близкие планируют в ближайшее время организовать сбор средств на его лечение.